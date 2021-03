Hollywood : Le prochain film d’Elizabeth Banks: incroyable mais vrai

Deux ans après la sortie de «Charlie’s Angels», l’actrice passe de nouveau derrière la caméra pour mettre en scène «Cocaine Bear».

Et qui profita de la cocaïne? Un ours noir! Surnommé ensuite Cocaine Bear ou Pablo EskoBear, l’animal ouvrit les containers et mangea pour environ 15 millions de dollars de drogue! L’animal en est mort: la pire overdose de l’histoire. Et est devenu une attraction locale.