Streaming - Le prochain film du réalisateur Matthew Vaught vaut de l’or

Streaming : Le prochain film du réalisateur de «Kingsman» vaut de l’or

Le géant du streaming Apple TV+ est prêt à payer une fortune pour acheter «Argylle», le futur film de Matthew Vaughn.

Apple TV+ étoffe ainsi un catalogue déjà bien fourni, puisque «Argylle» rejoindra notamment «CODA», remake de «La famille Bélier», «Emancipation» d’Antoine Fuqua avec Will Smith, «Kitbag» de Ridley Scott avec Jodie Comer et Joaquin Phoenix en Joséphine et Napoléon, et «Killers of the Flower Moon» de Martin Scorsese.