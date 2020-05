Star hollywoodienne

Le prochain lieu de quarantaine de Zendaya?

Découverte dans une série Disney, Zendaya a été propulsée au rang de star grâce au rôle qu'elle a joué dans «Spider-Man: Loin des Siens».

Mais à y regarder de plus près, on constate quelques défauts.

Et voici à quoi ressemble le petit bijou, situé non loin de Los Angeles, dans la vallée de San Fernando. À première vue, la propriété fait un bon effet.

Du haut de ses 23 ans, l'actrice Zendaya (connue pour ses rôles dans «Spider-Man» ou la série «Euphoria») figurait parmi les invités au Festival du film de Zurich, l'année dernière. Elle fait partie des actrices les plus en vues du moment à Hollywood et gagne très bien sa vie. D'après le site Variety.com, elle a fait l'acquisition d'une deuxième propriété d'une valeur de quatre millions de francs.

La plupart des jeunes de son âge vivent en colocation ou sont toujours chez leurs parents. Et quand on n'est pas né(e) avec une cuillère en argent dans la bouche, qu'on n'a pas gagné à la loterie ou qu'on ne fait pas partie des hauts salaires, l'appartement qu'on occupe normalement à l'âge de 23 ans est relativement sobre. Mais ce qui vaut pour les milléniaux lambda ne s'applique pas à Zendaya Maree Stoermer Coleman, plus connue sous le nom de Zendaya.