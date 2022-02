Guerre en Ukraine - «Le prochain objectif pourrait être les pays baltes, la Pologne, la Finlande»

Guerre en Ukraine : Le premier ministre polonais craint une attaque russe contre l’est de l’UE

Après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, Mateusz Morawiecki dit redouter que Moscou n’envoie son armée plus à l’ouest en Europe.

«Un test pour l’Occident»

«Nous avons besoin d’une armée européenne forte», insiste le Premier ministre polonais qui estime qu’il «faut doubler les dépenses pour la défense en Europe». «Nous sommes actuellement à environ 300 milliards d’euros, il faudrait passer à 500 – 600 milliards d’euros. Ce n’est pas impossible et cela permettra à l’Europe de jouer enfin un rôle majeur», ajoute-t-il.

«L’ère de la paix et de l’ordre international arrive à sa fin», insiste-t-il. «Nous devons en être conscients. Il s’agit d’un test pour l’Occident et la façon dont nous réagissons à ce test déterminera notre avenir, pas pour des années, mais pour des décennies».

Frontière commune avec l’Ukraine

Mateusz Morawiecki demande également «un ensemble de sanctions sans précédent et écrasantes» suite à l’invasion de l’Ukraine par la Russie et «des discussions pour rendre l’Europe indépendante de l’achat d’hydrocarbures» russes. «En achetant du pétrole et du gaz russes, nous finançons aujourd’hui la politique d’agression de la Russie», pointe-t-il.