Henry Cavill ne jouera pas dans le prochain Superman

Henry Cavill : Le prochain Superman sera plus jeune que lui

L’acteur anglais Henry Cavill, 39 ans, regrette de ne plus pouvoir incarner le superhéros au cinéma.

Mercredi 14 décembre, Henry Cavill l’avait amère. «Je viens d’avoir une réunion avec James Gunn et Peter Safran (ndlr: directeurs de DC Studios) et les nouvelles sont tristes. Contrairement à ce qu’on m’a annoncé en octobre, je ne reviendrai pas en tant que Superman. La relève arrive, et je respecte ça. Mon tour de porter la cape est passé, mais ce que représente Superman ne le sera jamais. Ça a été une aventure amusante», a partagé celui qui s’est déjà fait remplacer dans «The Witcher» sur les réseaux sociaux.