L’affaire Maddie tient en haleine les médias du monde entier depuis 2007. Alors âgée de trois ans, la petite fille avait disparu de son lieu de villégiature en Algarve, au Portugal. Au mois de juin de cette année, l’affaire a connu une soudaine accélération après l’ouverture par le P arquet de Brunswick d’une enquête sur Christian B., pédophile récidiviste allemand âgé de 43 ans. Incarcéré à Kiel, dans le nord de l’Allemagne, pour une autre affaire, l’homme est soupçonné de la disparition et du meurtre de Madeleine McCann. Selon « Der Spiegel » , Christian B. était régulièrement dans le sud du Portugal en 1995 et 2007 et il correspondrait aux signalements de témoins de l’époque. L’homme gagnait sa vie dans la restauration, mais il s’adonnait aussi au trafic de drogue et aux vols dans des hôtels et appartements de vacances. Il a été prouvé qu’il se trouvait dans la région au moment de la disparition de la petite Maddie.