Mike Ben Peter: Le procureur veut acquitter les policiers

Coup de théâtre lundi matin à Lausanne, à l’occasion des plaidoiries de l’affaire Mike Ben Peter , ce Nigérian décédé en 2018. Alors que les six policiers prévenus étaient accusés d’homicide par négligence, le Ministère public a revu sa position et demandé un acquittement. Le procureur Laurent Maye a d’abord rappelé que ce n’était pas le procès de la police ou celui du racisme systémique, mais bien celui de six individus qui ne se sont pas levés un matin avec l’envie de tuer.

L’avocat de la famille pas d’accord

Pour Me Simon Ntah, avocat de la famille de la victime, cette interprétation est fausse, car incomplète. «Il faut estimer les faits dans leur ensemble, a-t-il plaidé. Mike Ben Peter a d’abord été frappé dans les parties génitales, sprayé au poivre, mis à terre, frappé à nouveau dans ses parties et frappé dans les côtes. On lui a encore fait une clef de jambe et une clef de bras. Bien sûr, chacun de ces éléments pris individuellement n’est pas mortel. Mais c’est bien leur combinaison qui a provoqué la mort. Sans cette interpellation, Mike Ben Peter serait encore en vie aujourd’hui.» Me Ntah a finalement plaidé l’homicide par négligence.