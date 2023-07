Fraude et corruption : Le procureur du Vatican requiert 7 ans de prison contre un cardinal 

Immeuble de luxe

Le promoteur de justice (procureur) du Vatican Alessandro Diddi a requis des peines allant de plus de 4 ans à plus de 13 ans de prison, en plus de sanctions financières, à l’encontre des dix prévenus qui comparaissent depuis juillet 2021, devant le tribunal pénal du Vatican pour fraude, détournement de fonds, abus de pouvoir, blanchiment, corruption et extorsion. Au cœur de la procédure: le coûteux achat d’un immeuble de prestige à Londres dans le cadre des activités d’investissement du Saint-Siège, dont le patrimoine immobilier est considérable. L’affaire a notamment mis en évidence l’utilisation imprudente du Denier de Saint-Pierre, la grande collecte annuelle de dons dédiés aux actions caritatives du pape.