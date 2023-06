Justice: Le procureur fédéral voudrait recruter des mafieux repentis

Le procureur de la Confédération demande des outils pour lutter plus efficacement contre les mafias. Les journaux du groupe Tamedia l’ont interrogé sur sa visite dernièrement en Italie pour une réunion de travail pour des échanges d’informations. Concernant des enquêtes liées aux mafias, la Suisse a souvent délégué le traitement des cas à l’Italie, pays où le droit pénal est plus efficace. Le magistrat avoue que désormais «Nous devons mener les procédures nous-mêmes. Nous ne pouvons pas simplement dire aux Italiens: «Voyez vous-même!» De plus en plus de prévenus potentiels ont le passeport suisse. Nous devons faire attention chez nous. Sinon, la prochaine génération sera là.»