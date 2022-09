Fribourg : Le procureur général pourra instruire l’affaire Godel

Jean-Marc Angéloz, auteur du livre polémique «Secrets et confidences d’un président», n’a pas obtenu gain de cause. Son ouvrage, basé sur les anecdotes de l’ancien conseiller d’Etat fribourgeois Georges Godel, a débouché sur des plaintes pour violation du secret de fonction et, concernant l’auteur du bouquin, instigation à violation du secret de fonction. Une instruction a été ouverte par le procureur général du canton, Fabien Gasser.