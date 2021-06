États-Unis : Le procureur Mueller donnera des cours sur son «enquête russe»

«L’enquête russe» sur l’ingérence de Moscou dans la présidentielle de 2016 et sur une possible collusion avec l’équipe de campagne de Donald Trump sera bientôt enseignée par son mutique procureur américain.

Nommé procureur spécial en 2017, il a supervisé pendant près de deux ans l’enquête sur une possible collusion entre Moscou et le candidat Donald Trump lors de la campagne de 2016, qui a empoisonné tout le début de mandat du président républicain.

À l’automne, il guidera des étudiants de la faculté de droit de l’Université de Virginie dans les méandres «de ces investigations qui ont défrayé la chronique», a annoncé l’établissement mercredi. Il animera en personne au moins un des six cours du module intitulé «le rapport Mueller et le rôle du procureur spécial».

Taciturne et discret

«J’ai eu la chance d’étudier» dans cette faculté, «et j’ai la chance de pouvoir y revenir», a déclaré Robert Mueller, 76 ans, cité dans un communiqué. Homme taciturne et discret, il avait supervisé son enquête dans le plus grand secret et avait rendu, en avril 2019, ses conclusions dans un pavé de plus de 400 pages, sans dire un seul mot.