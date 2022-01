Tué par balle à Yverdon - Le procureur requiert une peine de vingt ans de prison contre le tueur

Le procureur Bernard Dénéréaz n’a pas épargné le principal prévenu, lundi à Renens, lors de son réquisitoire à l’encontre du tireur du parc des Quatre-Marronniers. 20min/Gilles Broennimann

Le ministère public demande une peine de prison de 20 ans contre José* ainsi qu’une expulsion de 15 ans dans l’affaire de l’homicide des Quatre-Marronniers. Pour les autres co-accusés, le procureur a requis huit ans de maintien en détention à l’encontre de Bekim*, le chauffeur de la bande, et trois ans avec un sursis de cinq ans pour Luc*, «la nourrice» de José. Les parties civiles ont, dans les grandes lignes, suivi le procureur. Mardi, la dernière journée du procès sera réservée aux plaidoiries des avocats de la défense.

Le procureur Bernard Dénéréaz et l’avocat de la famille de la victime, Me Charles Munoz, se sont principalement attachés à dresser un portrait peu flatteur de José, celui d’un assassin froid et calculateur, lors de l’audience de lundi.

Abattu pour 500 g de haschich Le 17 novembre 2018, dans le Parc des Quatre Marronniers à Yverdon, Mahmud*, un Suisse d’origine syrienne de 21 ans avait été abattu par l’accusé principal, José*, un Espagnol de 19 ans à l’époque des faits, mais déjà bien connu des services de police. Le mobile du crime? Un demi-kilo de haschich dont la victime avait refusé de se dessaisir, malgré un pistolet braqué sur elle. Les jours suivants l’homicide, la police avait arrêté le tireur présumé et ses complices. Parmi eux figuraient deux mineurs, déférés séparément.

«Chronique d’une mort annoncée»

Le procureur a annoncé la couleur d’emblée en titrant sa tirade «chronique d’une mort annoncée». Bernard Dénéréaz a rappelé le parcours tout en gradations du principal accusé, un jeune homme qui «est dans la toute-puissance, qui ne veut pas respecter les règles. Chez ses parents, comme dans le centre communal où il était placé, il ne supporte pas la contradiction. Il s’éloigne alors de plus en plus des cadres posés par la société», a rappelé l’homme de loi.

Cet éloignement a conduit José dans une escalade de délits. De simples dommages à la propriété, le jeune Combier est alors passé aux deals, aux tentatives de carottages et aux coups de feu. Avant la tentative de carottage manquée mais néanmoins fatale au gymnasien Mahmud*, en novembre 2018 à Yverdon, José n’avait-il pas déjà fait feu à deux autres occasions? Aux Bioux (VD) d’abord, en juillet 2018, puis à Brétonnières (VD), en octobre 2018.

«José a pris goût au fait de tirer sur des gens et ne peut pas s’en passer, tel un animal qui a goûté au sang», a insisté le procureur avant de plaider pour que l’assassinat soit reconnu. «L’assassinat se distingue du meurtre lorsque l’auteur fait preuve d’une absence de scrupules. José a témoigné d’un sang-froid odieux et primaire et fait preuve d’un mépris total de la vie d’autrui», a estimé Bernard Dénéréaz.

«Clairement le comportement d’un assassin!» Me Muñoz, avocat des parties civiles, à propos de José*

Me Charles Munoz a lui aussi insisté sur le caractère manipulateur, mais également sur l’égoïsme et l’égocentrisme du tireur: «José a tué Mahmud parce qu’il lui a résisté, qu’il n’a pas cédé et qu’il n’a pas pris la fuite, contrairement aux autres victimes (ndlr: de carottages), Mahmud a fait front. C’est parce qu’il a discuté l’autorité de José que ce dernier a tiré. Il se débarrasse de celui qui lui résiste. Mahmud, qui n’était pas armé, ne représentait aucun danger pour José, qui a néanmoins choisi la possibilité extrême de tuer. Le comportement de José est clairement celui d’un assassin!»

Petit dealer au grand cœur Lundi, Me Muñoz a voulu rétablir la réputation de la victime, au début de sa plaidoirie. «Mahmud est le grand absent de ce procès, car il a été abattu comme un chien», a dit l’avocat des parties civiles avant de rappeler le calvaire vécu par la famille depuis trois ans. Un chemin de croix amplifié selon lui par le portrait que les médias ont contribué à dresser du fils, respectivement du frère perdu. Pourtant, en s’appuyant sur les témoignages des gens qu’il fréquentait, «Mahmud était un chic type, un gentil garçon. Très impliqué dans le milieu associatif et caritatif. Ouvert, rayonnant. Il dégageait la paix et l’amour», a rappelé l’homme de loi. Une belle personne qui avait momentanément emprunté une mauvaise voie, et qui l’a payé au prix de sa vie, le soir d’un carottage manqué de 500 g de haschich. Affligeant.