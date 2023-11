Le procureur vaudois veut classer le dossier Nzoy

Le Ministère public vaudois pourrait bientôt classer l’enquête contre l’agent de police qui, en août 2021, a fait feu sur Nzoy , un Zurichois métis de 37 ans, sur le quai de la gare de Morges. Ce dernier avait été tué alors qu’il fonçait sur les policiers, armé d’un couteau. D’après le procureur général Laurent Maye, sur le plan pénal, on ne peut rien reprocher à l’agent qui a tiré à trois reprises sur Nzoy, pas plus qu’à ses collègues qui n’ont porté secours à l’homme à terre qu’après plusieurs minutes, rapporte notamment la RTS .

Mais pour la famille et les soutiens du défunt, qui ont organisé vendredi une conférence de presse à Lausanne, le policier à l’origine de la mort du trentenaire doit être renvoyé devant la justice pour meurtre. Ils sont soutenus par une commission indépendante, formée en mai dernier, et qui veut faire la lumière sur la vérité, ce dossier comporte trop «d’incohérences et de questions sans réponses». Vidéo à l’appui, l’enquête indépendante estime notamment que «les policiers n’ont pas effectué les mesures de premiers secours dans les temps», rapporte «Le Temps».