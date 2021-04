Dominique Giroud dans son entreprise à Sion en 2013. LMD – Pierre-Antoine Grisoni

De la prison ferme. C’est ce que le premier procureur Stéphane Grodecki a requis ce mercredi à l’encontre de Dominique Giroud. L’encaveur valaisan est jugé depuis lundi au Tribunal de police de Genève pour avoir commandité, en 2014, le piratage des ordinateurs de deux journalistes de la RTS et du «Temps», Yves Steiner et Marie Parvex, dont il voulait débusquer les sources. Plus précisément, le magistrat a réclamé 10 mois de peine privative de liberté, dont 6 mois ferme, pour instigation à tentatives de soustraction de données.

«La liberté d’expression est une des pierres angulaires de la démocratie, et la presse doit pouvoir jouer son rôle de chien de garde», a débuté le procureur, citant un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme. C’est la raison pour laquelle, alors que la défense «vous présentera ce piratage comme un truc pas très important», il est en réalité très grave, a estimé Stéphane Grodecki. «Ce que ces quatre hommes (Dominique Giroud et ses trois complices présumés, un détective privé, un ex-espion du SRC et un hacker) ont fait, l’Etat n’aurait jamais eu le droit de le faire. La justice n’aurait jamais pu le faire.» Agir de la sorte, «c’est se placer au-dessus de tout, au-dessus des lois. C’est vouloir faire taire la presse parce qu’elle dérange.»

«Il ne voit pas le problème»

Pour le procureur, les faits sont établis. «Vous avez une commande, une discussion sur les prix, un accord et une exécution»: l’attaque informatique a bien eu lieu, un logiciel malveillant destiné à copier le contenu de leurs PC ayant été envoyé aux deux rédacteurs en pièce jointe d’un mail – qu’ils n’ont pas ouvert. Dominique Giroud est donc coupable, a soutenu Stéphane Grodecki. «Pour ses propres intérêts, il s’est attaqué à un pilier de la démocratie. Il a choisi de faire le cow-boy. Sa collaboration a été catastrophique, sa prise de conscience nulle: il ne voit pas le problème. Il est totalement imperméable à l’autocritique et habité par un sentiment de toute-puissance.»

Le magistrat a par ailleurs requis 18 mois de prison à l’encontre du hacker, sans se prononcer sur le sursis, notamment pour tentatives de soustraction de données. Pour cette même charge, il a réclamé des peines de 180 jours-amendes avec sursis pour le détective privé et l’ex-espion, qui ont mis en relation l’informaticien et l’encaveur et ne se sont pas désolidarisés du projet. Le reste de la journée sera consacré aux plaidoiries des parties plaignantes et de la défense.