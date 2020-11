Football : Le prodige Moukoko est enfin apparu en Bundesliga

Entré en jeu avec Dortmund face au Hertha Berlin, ce samedi, Youssoufa Moukoko a établi un nouveau record de jeunesse en Bundesliga, à l’âge de 16 ans et un jour.

En temps normal, l’Allemagne n’aurait eu d’yeux que pour Erlin Haaland. Sur la pelouse du Hertha Berlin, samedi, l’attaquant norvégien a inscrit un quadruplé et permis à Dortmund de l’emporter (5-2). Mais la star de la rencontre était un remplaçant: Youssoufa Moukoko.

Entré à la 85e minute, à la place de Haaland, l’enfant prodige du football allemand a disputé ses premières minutes en professionnel et établi un nouveau record de jeunesse en Bundesliga, à l’âge de 16 ans et un jour. L’ancien record appartenait au Turc Nuri Sahin, qui avait débuté à 16 ans et 335 jours, déjà sous le maillot de Dortmund.