Nouveau single : Le prodige pop Sigrid plaît toujours

La chanteuse norvégienne brille à nouveau sous les projecteurs avec le single «Mirror».

Sigrid a sorti discrètement le clip de «Mirror» le 26 mai 2021. Deux semaines plus tard, il compte plus de 3,7 millions de vues sur YouTube. Et dire que la chanteuse norvégienne de 24 ans craignait que les gens l’aient oubliée après qu’elle avait été contrainte de mettre sur pause sa carrière à cause de la pandémie. Il n’en est rien.

Il faut dire que la Norvégienne était, dans le monde d’avant, présentée comme la popstar la plus excitante du moment. Tant son impressionnant premier album, «Sucker ­Punch», que ses performances scéniques étaient portés aux nues par les critiques. Les concerts, c’est justement ce qui a manqué le plus à Sigrid ces derniers mois. «Sur scène, je me sens comme Hulk. L’adrénaline, toutes ces émotions, c’est un endroit où je me sens vraiment cool», a-t-elle confié au podcast «Art of Living Now».