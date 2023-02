Ski freestyle: Le prodige zougois Noé Roth décroche l’or aux Mondiaux

Noé Roth, 22 ans, apprécie sa discipline depuis tout petit: elle lui donne l’impression de voler. Getty Images via AFP

Pour lui c’est un jeu. Depuis tout petit, Noé Roth (22 ans) s’envoie en l’air et retombe sur ses pattes. Enfin, sur ses skis, puisqu’il brille dans la discipline si technique du saut acrobatique, l’aerials. Jeudi à Bakuriani, un full-double-full-full lui a permis de gagner l’or.

Noé Roth, c’est le fils de Michel Roth, ex-sauteur, désormais entraîneur de l’équipe suisse, et de Colette Brand, elle aussi championne dans le domaine: le fruit n’est pas tombé loin de l’arbre. Au fait, c’est quoi un full-double-full-full? C’est trois saltos arrière et quatre vrilles, dont une double lors du deuxième salto. Autrement dit, trois rotations en diagonale et quatre à la verticale. Sept rotations du corps à 360 degrés... en trois petites secondes.

«Pour moi, c’est quelque chose de merveilleux, je vole» Noé Roth, champion du monde d’aerials, jeudi en Géorgie

Cela semble impossible, et pourtant, il tourne, et avec quel naturel! «Pour moi, c’est quelque chose de merveilleux, je vole», racontait le nouveau champion du monde il y a peu. Noé virevoltait déjà dans les airs comme un fou quand il n’était pas plus haut que trois pommes, suscitant un déluge d’admiration.