Sénégal - Le producteur et les acteurs d’une série contraire «aux bonnes mœurs» condamnés

Sénégal : Prison avec sursis pour le producteur et les acteurs d’une série contraire «aux bonnes mœurs»

En août des organisations religieuses avaient déclaré que des scènes de la bande-annonce de «Cirque noir» étaient pornographiques. Le tribunal de Dakar condamne les producteurs et cinq acteurs à de la prison.

Un tribunal sénégalais a condamné vendredi à des peines de prison avec sursis un producteur et cinq acteurs d’une nouvelle série télévisée, poursuivis après la diffusion dans une bande-annonce de scènes décriées comme «pornographiques» par des organisations religieuses.

Le procureur du tribunal des flagrants délits de Dakar avait requis le 27 août deux ans de prison ferme contre le producteur et un an ferme contre les cinq acteurs de la série «Cirque noir», tous poursuivis pour «diffusion d’images contraires aux bonnes mœurs outrage public à la pudeur».

Lors du prononcé du jugement vendredi en l’absence des prévenus, le producteur a été condamné à deux ans de prison avec sursis et les acteurs de six mois avec sursis. «Nous allons voir si nous ferons appel», a déclaré à l’AFP un avocat de la défense, Oumar Sène.

Diffusion exclue

Une bande-annonce diffusée en ligne et sur les réseaux sociaux en août montrait notamment une femme nue et une scène suggérant les ébats d’un couple dans un drap, des images décriées par des organisations religieuses comme «pornographiques», dans ce pays musulman à plus de 95%.