#MeTooInceste : Un producteur français ébranlé par une affaire d’inceste

Gérard Louvin est accusé d’avoir couvert les viols exercés par son mari Daniel Moyne sur son neveu, âgé entre 10 et 14 ans au moment des faits.

Collection Christophel via AFP

Une nouvelle personnalité en France, le producteur de télévision Gérard Louvin, se retrouve mis en cause dans une affaire d’inceste, accusé par son neveu d’avoir «favorisé» des viols commis par son mari, dernier témoignage en date de récits de victimes d’inceste publiés ces dernière semaines.

Olivier A., 48 ans, a déposé plainte début janvier contre le mari de son oncle, Daniel Moyne, pour «viol par ascendant sur mineur de 15 ans», et contre Gérard Louvin pour «complicité», a appris l’AFP auprès de son avocat.

Les faits se seraient produits dans les années 80, selon le témoignage du plaignant dans le quotidien Le Monde, racontant «avoir été victime de caresses et de masturbations», puis d’ «abus plus graves», entre 10 et 14 ans, perpétrés par M. Moyne.