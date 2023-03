Marly (FR): Le prof confisque le téléphone d’un ado, papa s’y connaît en droit et s’en mêle

La justice pourrait se prononcer

«Le fait que mon fils ne soit pas joignable pendant toute une semaine me semble disproportionné», fustige ce père séparé, qui ne vit avec son enfant que la moitié du temps. Lorsqu'il a essayé d'obtenir une déclaration écrite de l'école, celle-ci a simplement indiqué que la confiscation n'était pas une mesure disciplinaire. «Donc que je n'avais rien à contester», reprend-il. Son sang n’a fait qu’un tour. Celui qui a fait des études de droit a alors demandé des comptes plus haut dans la hiérarchie et a exigé ce qu’on appelle une «décision en constatation», c’est-à-dire un blâme écrit, contestable en justice.