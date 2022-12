Italie : Le prof diffuse un film d’horreur: nausées et larmes dans l’aula

Malaise dans une école secondaire de Crémone, en Italie. Lors d’un récent cours, des élèves âgés d’environ 13 ans ont demandé à leur professeur remplaçant s’ils pouvaient regarder un film dans l’aula. L’enseignant a donné son accord et laissé les adolescents choisir le programme. Les jeunes ont alors jeté leur dévolu sur «Terrifier», un film d’horreur sorti en 2016 et mettant en scène un clown tueur. Face à la violence de certaines scènes, des élèves se sont sentis mal et ont souffert de nausées. La diffusion a finalement été interrompue, rapporte «La Repubblica».