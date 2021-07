Carnet noir : Le professeur Axel Kahn est mort, annonce la Ligue contre le cancer

Le médecin généticien et essayiste Axel Kahn est mort à l’âge de 76 ans, après avoir lutté contre un cancer, a annoncé mardi, la Ligue contre le cancer, dont il avait récemment quitté la présidence, à cause de sa maladie. «C’est avec tristesse et émotion que la Ligue contre le cancer vient d’apprendre le décès d’Axel Kahn», a indiqué cet organisme, dans un bref communiqué.