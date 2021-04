Deux bolides de luxe devant le Centre médical universitaire de Genève, deux professeurs émérites des HUG (un peu) en mode «gangsta»… L’infectiologue Didier Pittet, figure de la lutte anti-Covid, ainsi que François Mach, chef du service de cardiologie de l’Hôpital cantonal, étaient mercredi les guest-stars d’une vidéo humoristique des étudiants de 2e et 3e année de médecine. Parodie du hit «Bande organisée», le clip a été tourné en vue des Saturnales 2021, la traditionnelle fête de la Faculté de médecine de l’Université de Genève. Prévue ce printemps, elle a été repoussée d’un an, en raison des restrictions Covid.

«On voulait tout de même marquer le coup, appuie Leonardo Finazzi, membre du comité d’organisation. Lors des Saturnales, il y a toujours une chanson parodique dédiée aux étudiants de 1re année, avant qu’ils n’attaquent leurs examens. Avec cette vidéo, on veut les encourager et leur apporter un peu de bonne humeur. C’est dur, pour eux: la première est toujours une année très difficile; et en plus, ils n’ont eu aucun cours en présentiel à cause de la pandémie.»