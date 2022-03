Drame à Montreux (VD) – Le profil de deux victimes s’affine, mais il reste des zones d’ombre

Le portrait des membres de la famille s’affine, lui, au fil des heures. Les deux sœurs nées en 1980 étaient toutes les deux médecins. La mère, dentiste, avait exercé dans le nord-ouest de Paris puis dans le canton de Fribourg. Selon le site comparis.ch, son autorisation lui avait été retirée le 21 janvier 2015 par la Société des Médecins dentistes pour un motif inconnu. La sœur jumelle était spécialiste en ophtalmologie FMH. Formée à Paris et à Nancy, elle avait été cheffe de clinique universitaire aux Hôpitaux universitaires de Genève avant de travailler dans une clinique notamment à Sion (VS) et à Sierre (VS).