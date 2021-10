Genève : Mais qui sont les fraudeurs du pass Covid?

Une enquête de la RTS arrive à la conclusion que 400 certificats ont été indûment délivrés, notamment à des banquiers.

L’affaire des faux pass Covid genevois, qui a éclaté début octobre avec les révélations du Ministère public, connaît de nouveaux développements. Jeudi soir, la RTS a indiqué qu’un total d’au moins 400 certificats avaient été vendus à des personnes non vaccinées, soit deux fois plus que ce qui était initialement annoncé. La télévision publique a par ailleurs précisé les profils des cinq prévenus, tous trentenaires: il s’agit de trois astreints de la protection civile (accusés d’avoir généré les sésames), d’un chômeur mû par l’appât du gain et surtout d’un notable genevois opposé au vaccin dont l’idéologie aurait été le moteur (les deux hommes ayant servi de rabatteurs). La combine aurait généré 120’000 francs de recettes.