France : Le profil inquiétant des ravisseurs présumés de Mia

Proches des milieux complotistes et survivalistes de l'ultra droite, les hommes arrêtés pour l'enlèvement de Mia étaient surveillés par le renseignement français.

La petite Mia et sa mère sont toujours introuvables , mais l'enquête sur l'enlèvement de la fillette de 8 ans avance, après l'arrestation de quatre hommes , entre mercredi et jeudi. Tous sont suspectés d'avoir participé à une véritable «exfiltration» sur demande de Lola Montemaggi, mère de la petite fille qui avait perdu la garde de cette dernière.

La mère elle-même est une adepte des théories du complot à en voir ses publication sur les réseaux sociaux. Souhaitant vivre en marge de la société et animée par des pensées suicidaires, la femme de 28 ans considère la justice comme «une organisation criminelle».

«En bande organisée»

Un mode de pensée partagé par les protagonistes soupçonnés d'être impliqués dans l'enlèvement. Résidents en région parisienne pour la plupart, ces hommes âgés de 23 à 60 ans auraient été contactés via Internet par la mère pour enlever la petite fille. Trois kilos d'engrais et du matériel destiné à fabriquer des explosifs ont été retrouvés durant les perquisitions.

Pour l'heure, les enquêteurs n'ont toujours pas retrouvé la trace de Mia et de sa mère. Les gardés à vue ne se montrent pas coopératifs sur ce point. Les autorités n'excluent pas une fuite à l'étranger. Des cartes de l'est de la France et de la Belgique ont notamment été saisies lors des arrestations.