Enchères : Le programme à l’origine du web vendu sous forme de «NFT»

Le lot, qui comprenait une version animée des 10’000 lignes de code et une lettre de l’inventeur du World Wide Web, Tim Berners-Lee, a été vendu 5 millions de francs.

Le programme qui a créé le web et ouvert la voie à l’internet moderne a été vendu mercredi pour 5,4 millions de dollars (5 millions de francs) sous forme de «NFT», certificat d’authenticité numérique qui a transformé le marché des objets numériques.

Plus encore que Guntenberg et l’imprimerie, l’ampoule électrique de Thomas Edison ou l’ADN de James Watson, le World Wide Web «a changé tous les aspects de votre vie», avait fait valoir, lors d’une présentation, Cassandra Hatton, vice-présidente de Sotheby’s, qui a organisé la vente, étalée sur une semaine et en ligne.