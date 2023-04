L'Estivale Open Air a dévoilé son programme

«Lomepal, qui jouera samedi, je trouve que c’est plus de la chanson rock que du gros rap un peu sale comme on le proposera la veille. Mes parents écoutent même du Lomepal. Pour moi, il y a clairement une différence entre ces deux soirées», nuance Nicolas Bally. Dans tous les cas, le directeur de l’Estivale tient à bien «segmenter» ses jours avec du rock le mercredi, de la chanson le jeudi, du rap le vendredi, et une soirée plus pop le samedi: «J’aime l’idée de ne pas mélanger les styles lors d’une même soirée. Je tiens à ce qu’elle ait du sens, qu’elle soit cohérente.» En revanche, à l’inverse d’autres festivals romands comme le Caribana, le Vibiscum ou le Venoge, la musique électronique est absente en 2023. «C’est vrai. À mon avis, une soirée electro doit avoir lieu le samedi. Or, là, on avait déjà signé Lomepal. Après, on est toujours ouvert pour les prochaines années. Il n’y a pas de négativité contre ce style. On fonctionne aux opportunités», affirme Nicolas Bally.