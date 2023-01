Open d’Australie: Le programme de lundi à Melbourne

Open d’Australie : Le programme de la première journée à Melbourne

L’Américaine Coco Gauff a l’honneur d’ouvrir l’Open d’Australie dans la Rod Laver Arena, où lui succéderont notamment Rafael Nadal puis, en soirée, Iga Swiatek et Daniil Medvedev, lundi à Melbourne pour la première journée. Parmi les principaux prétendants, Jessica Pegula et Stefanos Tsitsipas débuteront leur tournoi sur le terrain Margaret Court, Jannik Sinner et Félix Auger-Aliassime sur le John Cain.