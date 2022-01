Le Caprices Festival a dévoilé son programme

La légende techno Sven Väth lors de sa dernière venue au Caprices, en 2020. F. Melillo

Après une édition réduite et innovante qui a fait un tabac en septembre 2021, le Caprices Festival se déroulera dans «une configuration hivernale normale» en 2022. Ainsi, tout comme en 2018 et en 2019, le dancefloor nocturne sera construit sur le parking des télécabines Crans - Cry d’Er et les parties diurnes Le programme de l’édition hivernale de Caprices dévoilé se dérouleront en altitude sur la terrasse du restaurant Cry d’Er.

Parmi les artistes annoncés, on signalera le grand retour de Sven Väth. Le DJ, légende de la techno, avait brillé par son absence en 2021, alors qu’il avait participé à toutes les éditions depuis 2015. Le créateur du label Cocoon présentera à Crans-Montana le show de sa tournée «Catharsis», du nom de son album à paraître le 25 février 2022. On rappellera que «Catharsis» est le premier disque solo de l’Allemand en près de vingt ans. Produit aux côtés de Gregor Tresher, aussi connu sous le pseudo de Sniper Mode, il est présenté comme «une autobiographie musicale qui retrace la vie la plus extraordinaire de Sven dans la techno».

Au rayon nouveauté, le Caprices Festival accueillera les jours précédant le premier week-end une série d’événements liés aux NFT et au métavers. «Cela entre parfaitement dans la politique de développement économique mise en place par Crans-Montana. Notre destination a toujours voulu offrir une vitrine aux nouvelles technologies et accueillir les manifestations, start-up et entreprises qui les mettent en avant», s’est réjoui Joseph Bonvin, directeur du Caprices. Plus d’infos seront communiquées ultérieurement par les organisateurs.

L’AFFICHE DU CAPRICES 2022

Du 8 au 10 avril: A*S*Y*S, Ameme, Apoteoz, Aracil, Archie Hamilton, Britta Arnold, Bruk Boogie Kru, Cassy, Digby, Dixon, Eli Verveine, Fideles, Fumiya Tanaka, Giorgio Maulini, Guti, Jack Doe, Jamie Jones, Jenia Tarsol, Jimi Jules, Mathew Jonson, Megablast, Mike Shannon, Miserez, Nicone, Nusha, Patrischa, Shimza, T78, Tale Of Us.

Du 15 au 17 avril: Alci, Ame, Charlotte, Dana Ruh, Dune, Echonomist, James Mc Hale, Janeret, Jay Fase, Lamache, Lee Ann Roberts, Lola Haro, Luciano, Madnax, Marco Faraone, Norman Weber (Luna City Express), Pan Pot, Persic, RPR Soundsystem, Recondite, Ricardo Villalobos, Roman, SIT (Cristi Cons & Vlad Caia), Sven Väth, Varhat.

Infos et billetterie: capricesfestival.com