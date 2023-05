Le programme du Festival de la Cité est connu

La 51e édition du Festival de la Cité ne déroge pas à la règle, après une 50e qui avait inauguré une nouvelle scène et réuni 100’000 personnes. «Elle continue à faire la part belle à l’interdisciplinarité avec aussi bien des projets nationaux que des projets internationaux», ont résumé les organisateurs, mercredi 31 mai 2023 lors de la présentation du programme. Au menu, du 4 au 9 juillet 2023, pas moins de 168 «projets artistiques» répartis sur «20 écrins». Pour le volet musical, 55 concerts et 34 DJ sets seront proposés. Ces derniers auront notamment lieu lors d’«afters magnétiques» dans l’usine Tridel.

Dans le détail, le vendredi soir sera placé sous le signe des sonorités EBM et techno avec Rebelca, Sophie du Palais, Fotocopia et Julia Bondar. «Cette soirée aura de quoi fédérer les fêtards désireux d’exorciser leur semaine de boulot», a plaisanté le Festival. Le lendemain sera orienté sur la musique électronique venue d’Afrique avec DJ Segenttarius et DJ Asna qui feront danser le public avec une «relecture frénétique du coupé-décalé, de la rumba congolaise et d’autres musiques populaires africaines». Puis, Sisso x Maiko, duo originaire de Dar es Salam en Tanzanie, «embarquera le public dans le tourbillon de la musique singeli, qui mélange synthés et boîtes à rythmes à haute vitesse».