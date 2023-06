La Chaux-de-Fonds: Le projet «capitale culturelle suisse» reporté à 2027

Initialement prévu pour 2025, le projet «La Chaux-de-Fonds, capitale culturelle suisse» a été repoussé de deux ans en raison de sa reconnaissance par Berne, une reconnaissance synonyme de gros sous, mais aussi de procédures plus longues à compléter.

En tout, le projet chaux-de-fonnier est devisé à 18,5 millions de francs, dont 7,5 millions devraient être assurés par les collectivités publiques. La ville des Montagnes neuchâteloises et le Canton prévoient de débloquer, chacun, une enveloppe de 2,5 millions de francs. Le budget sera géré par l’association Capitale culturelle suisse entre 2023-2028. Du côté privé, un sponsor s’est d’ores et déjà engagé à verser 1,5 million. Les porteurs du projet espèrent dégager encore au moins 5,7 millions de sponsoring privé. De l’argent parapublic complétera le budget.

Gratuité de la majorité des événements

La majorité des événements proposés au public seront gratuits. L’objectif avoué est de mobiliser un million de visiteurs. Le projet de Capitale Culturelle Suisse, a été initié en 2013 par l’association Capitale Culturelle Suisse présidée par Daniel Rosselat, qui a jeté son dévolu sur La Chaux-de-Fonds pour organiser la première édition. Dans un rythme régulier de trois ans, une capitale culturelle suisse sera organisée en alternance entre la Suisse romande, italienne, alémanique et romanche. Le projet se veut complémentaire aux expositions nationales. Les villes de Lugano (TI), Winterthour (ZH) et Thoune (BE) ont notamment été approchées pour la deuxième édition.