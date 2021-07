Défense : Le projet de base militaire russe au Soudan devra être repassé au crible fin

En 2017, un accord avait permis d’esquisser une base militaire russe au Soudan. Comme l’ex-président a été chassé, une assemblée soudanaise devra se repencher sur le sujet.

Un Conseil législatif à former

L’accord avait été négocié en 2017 entre le président russe, Vladimir Poutine, et Omar el-Béchir, destitué en 2019 sous la pression de la rue.

Pour transporter armes et munitions

La Russie avait annoncé, en décembre 2020, sa signature et précisé qu’il portait sur la construction d’une base à Port-Soudan (Est), sur la mer Rouge. Cette installation doit permettre à la Russie d’accueillir quatre navires de guerre et jusqu’à 300 personnels civils et militaires.