Le projet de caméras de surveillance des CFF mis sur pause

Au mois de février, on apprenait que les CFF avaient l’intention d’installer dès septembre prochain des caméras à reconnaissance faciale dans 57 grandes gares et de croiser différentes données pour analyser les habitudes des passants. Dans un communiqué de presse paru ce jeudi, le Parti pirate s’est réjoui de l’annulation de l’appel d’offres de la compagnie ferroviaire.

Et en regardant sur la plateforme Dimap.ch (un système d’information sur les marchés publics suisse), on découvre que l’appel d’offres saisi le 3 février a été bel et bien été stoppé.