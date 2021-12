Genève – Le projet de Cité de la musique est abandonné

Le projet de la Cité de la musique, à la place des Nations, des bureaux d’architectes Pierre-Alain Dupraz, à Genève, et Gonçalo Byrne, à Lisbonne.

Le Conseil d’Etat «prend acte avec regret» du renoncement de la fondation qui portait le projet de la Cité de la musique. En conséquence de quoi, il a annoncé mercredi qu’il ne comptait pas poursuivre plus avant un éventuel déblocage du dossier. Prévu près de la place des Nations – mais refusé in extremis en votation populaire le 13 juin dernier, qui avait valeur de préavis municipal – le pôle musical se cherchait un second souffle.