ONU : Le projet de Constitution souhaité pour après janvier

Geir Pedersen, émissaire de l’ONU sur la Syrie, a fait part de son souhait que les travaux d’un projet de Constitution puissent démarrer après la prochaine réunion en janvier à Genève.

Rendez-vous le 25 janvier à Genève

Malgré «les désaccords» et les «tensions», le Norvégien a aussi vu un dialogue et la possibilité de «points communs» sur des questions comme l’intégrité territoriale du pays, l’identité nationale ou les détenus. Les proches du gouvernement, opposants et représentants de la société civile ont accepté de se retrouver dès le 25 janvier prochain à Genève pour aborder des questions constitutionnelles.