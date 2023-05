Genève: Le projet de food trucks à la Jonction pas pour cet été

Ouverture espérée au printemps 2024

L’avocat de Halles Jonction SA, Me Dimitri Tzortzis, rapporte qu’initialement, la Ville avait indiqué à sa cliente qu’il n’y aurait très probablement pas besoin de déposer d’autorisation. Puis la Municipalité a précisé qu’une procédure accélérée serait nécessaire. Mais le 9 mars dernier, lors d’une réunion avec la Ville, «ma cliente a appris que le Canton exigeait une demande d’autorisation de construire au vu du changement d’affectation.» Halles Jonction SA a alors dû commencer à constituer son dossier. «Ma cliente espère le déposer le plus rapidement possible et ouvrir au plus vite», ce qui devrait survenir au printemps 2024, indique l’avocat.