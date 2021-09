Paris : Le projet de fusion entre TF1 et M6 est jugé «naturel»

Le mariage entre les deux chaînes françaises est bien accueilli par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui doit rendre son avis définitif en 2022.

Les deux mastodontes de la télévision privée française désirent fusionner. AFP

Il est «naturel» et «compréhensible» que les acteurs du paysage audiovisuel français se «mettent en ordre de marche pour développer leur capacité d’investissement et une sorte de souveraineté culturelle», a dit mardi Roch-Olivier Maistre, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), qui doit rendre début 2022 son avis sur le projet de fusion entre TF1 et M6. Saisie au début de l’été, cette instance doit débuter cette semaine les auditions des deux diffuseurs et de l’ensemble des acteurs du marché (producteurs, concurrents, opérateurs, sociétés d’auteurs), a-t-il ajouté.

Concurrence des GAFA

Évolution des usages avec des modes de consommation de moins en moins linéaires, des supports avec une multiplication des écrans par foyer, et appétit des GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon) pour le marché de la pub et des contenus: la crise du Covid-19 a «joué un rôle d’amplificateur» de tendances de fond dans le secteur de l’audiovisuel, a rappelé Roch-Olivier Maistre. «Le régulateur n’est pas là pour conserver et préserver le statu quo, mais pour anticiper et pour accompagner les transformations à l’œuvre du paysage médiatique», a-t-il martelé, d’autant que depuis quelques années, «les annonces de consolidation se sont multipliées», notamment aux Etats-Unis.

Fusion fin 2022?

«Nous rendrons un avis (sur le projet de fusion TF1/M6) quelque part au début de l’année prochaine. Il faudra ensuite que l’on statue sur l’agrément de changement de contrôle capitalistique de la chaîne M6, puis nous aurons à régler le renouvellement des autorisations de TF1 et M6 qui arrivent à échéance au printemps 2023», a détaillé le régulateur. «J’ai senti une forme d’enthousiasme, une volonté de bien faire», a réagi le patron du groupe TF1 Gilles Pélisson, interrogé juste après sur la même scène. TF1 et M6 espèrent finaliser leur projet fin 2022.

Autorisations à obtenir

La fusion entre TF1 et M6/RTL, aujourd’hui propriété du groupe allemand Bertelsmann via RTL Group, doit pour cela obtenir également l’assentiment de l’Autorité de la concurrence, qui doit analyser l’opportunité de créer un acteur représentant les trois quarts du marché français de la publicité sur la télévision gratuite. Le gendarme de la concurrence a commencé à la rentrée un test de marché, et rendra son avis d’ici à l’été 2022, avec la possibilité d’exiger un certain nombre de mesures correctrices (par exemple des régies publicitaires séparées). «Cette fusion ne m’inquiète pas. Nous avons besoin de groupes forts dans l’audiovisuel privé qui assurent des programmes gratuits de qualité», avait déclaré la ministre de la Culture Roselyne Bachelot, interrogée fin août sur France Info.