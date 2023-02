Canton de Berne : Le projet de géothermie de Macolin entre dans une nouvelle phase

En juin 2022, l’Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) prévoyait la construction d’une installation géothermique pour approvisionner en chaleur le Centre national de sport de Macolin (BE). Le projet entre dans une nouvelle phase puisque dès la semaine prochaine «près de 2700 appareils de mesures seront installés pour environ deux mois sur le territoire d’Évilard/Macolin et sur celui de douze autres communes. Les mesures proprement dites débuteront à la mi-mars, en fonction des conditions météorologiques, et dureront environ trois semaines», annonce ce jeudi l’OFCL.