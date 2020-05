Reprise du championnat de Suisse

Le projet de la ligue envoyé aux clubs mardi soir

Gros plan sur le document qui va rythmer la séance capitale de vendredi à Berne, avec la votation sur la reprise de la saison.

Au point capital: quid des joueurs en fin de contrat au 30 juin (ou au 31 mai)? Autrement dit, un joueur qui s’engagerait avec un nouveau club pour le 1er juillet pourrait-il terminer la saison avec ce club et jouer contre son ancienne équipe (c’est le cas de Serey Die qui vient de quitter Xamax pour Sion)? Ou: un club peut-il se renforcer à l’étranger pour terminer la saison? Dans tous les cas, la réponse est non. Il n’y a plus trois variantes envisagées, mais plus qu’une seule: pas de qualification de nouveaux joueurs (national et international) avant la fin de la saison 2019-2020. On se doute que cela ouvre la porte à des actions en justice. Parce que cela veut dire que l’on interdit à Serey Die (et d’autres à venir sans doute), de travailler alors qu’il a signé un contrat en bonne et due forme.