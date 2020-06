Suisse

Le projet de loi contre le terrorisme sous le feu des critiques

Une coalition d’ONG appelle la Confédération à respecter les droits humains dans l’élaboration de la loi contre le terrorisme.

Les organisations de défense des droits humains mettent en garde contre les lois antiterroristes dont le Conseil national va débattre la semaine prochaine. Le Haut-commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et la commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe ont déjà fait part de leurs critiques à l'égard du projet de loi du Conseil fédéral contre le terrorisme.

La lutte contre le terrorisme ne peut faire fi des droits humains, avance vendredi la Plateforme des ONG suisses pour les droits humains, qui réunit plus de 80 organisations non gouvernementales. En passant outre, la Suisse s’attirerait des condamnations de ses partenaires internationaux et y perdrait sa réputation, selon elle.