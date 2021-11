Genève : Le projet de Maison des étudiants à l’ex-Comédie est coulé

L’université s’est retirée de processus visant à créer un lieu socioculturel dans les murs de l’ancien théâtre.

Le projet d’installer une Maison des étudiants dans les locaux de l’ancien théâtre de La Comédie, à Plainpalais, a été envoyé par le fond, rapporte «Le Courrier». Porté par l’association estudiantine La Tragédie, il était soutenu par la Haute école spécialisée de suisse occidentale (HES-SO) et par l’Université de Genève. Las, cette dernière a décidé de se retirer pour des raisons financières. Elle a expliqué au quotidien genevois que le projet répondait certes à un besoin, mais que les frais d’entretien du bâtiment auraient représenté plusieurs centaines de milliers de francs. Or, la crise du Covid a obligé l’alma mater à renforcer sa réponse aux besoins sociaux et de santé de ses étudiants, a-t-elle justifié. La Maison des étudiants devait abriter une cafétéria, des expositions, des conférences, des séminaires, des soirées, une épicerie gratuite et des salles de répétitions pour des troupes de théâtre amateures.