Le projet de mégacentre commercial Open est à l’arrêt

Pays de Gex (F) : Le projet de méga centre commercial Open est à l’arrêt

L’immense centre commercial Open, prévu à Saint-Genis-Pouilly, dans le Pays de Gex (F), a du plomb dans l’aile. Alors qu’il dispose d’un permis de construire depuis 2017, le projet est aujourd’hui à l’arrêt. Ainsi que le rapporte la « Tribune de Genève », le Conseil d’Etat français, la plus haute juridiction de l’Hexagone, a annulé en juin dernier deux décisions de la Cour administrative lyonnaise qui donnait son feu vert aux promoteurs. Il a estimé que ces arrêts étaient insuffisamment motivés. Rien ne sortira donc de terre avant au moins douze à dix-huit mois, le temps de mener à bien de nouvelles procédures judiciaires.

Pour rappel, Open essuie de très nombreuses critiques: non seulement celles de la société détenant tout proche le centre commercial de Val Thoiry, mais aussi celles du Conseil d’Etat genevois, qui craint que le tourisme d’achat aggrave l’engorgement routier, et celles des écologistes suisses et français, qui redoutent un impact sur la nappe phréatique de l’Allondon.