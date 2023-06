Référendum au Mali : Le projet de nouvelle Constitution validé avec 97% des voix

Les Maliens ont approuvé avec 97% des voix le projet de nouvelle Constitution , un plébiscite en faveur des militaires au pouvoir depuis 2020 dans un pays confronté au jihadisme et à une profonde crise multidimensionnelle.

«Souveraineté»

Le taux de participation s’élève à 39,40%, a annoncé l’autorité électorale, qui a proclamé ces résultats provisoires vendredi lors d’une cérémonie au Centre international de conférences de Bamako. La participation est traditionnellement faible au Mali mais le vote, qui a eu lieu dimanche, a aussi été entravé dans de nombreuses localités du centre et du nord, soit par la crainte des attaques jihadistes, soit par des désaccords politiques. Le scrutin a été émaillé d’incidents et d’irrégularités, selon des observateurs et opposants à la réforme.