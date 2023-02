Réseaux sociaux : Le projet de plateforme de débat de la SSR fait bondir l’UDC

Le journal allemand «Die Welt» a parlé d’une «alternative à Twitter» la semaine dernière. La SSR a en effet annoncé vouloir développer des plateformes internet avec des partenaires en Allemagne (ZDF), en Belgique (RTBF) et au Canada (CBC/Radio Canada). But: rechercher «des approches favorisant un dialogue en ligne équitable et constructif avec la population». Le média de service public constate que «dans l’espace public et sur internet, le dialogue est de plus en plus agressif et le discours démocratique polarisant» et son projet vise à développer des espaces où le dialogue en ligne est «exempt de haine».