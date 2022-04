Suisse: Le projet de protection des eaux a un goût amer pour les paysans

Suisse : Pesticides: le projet de protection des eaux a un goût amer pour les paysans

Une ordonnance mise en consultation mercredi vise à réduire rapidement la pollution des eaux par des pesticides. L’Union suisse des paysans juge les mesures «disproportionnées».

Le Conseil fédéral a adopté et mis en consultation mercredi la nouvelle ordonnance sur la protection des eaux en Suisse. Malgré le refus dans les urnes l’année dernière de deux initiatives allant dans ce sens, le Parlement et le gouvernement ont tout de même donné un tour de vis pour mieux protéger l’environnement et les eaux souterraines des pesticides utilisés dans l’agriculture. Dans les grandes lignes, les cantons devront mieux répertorier et contrôler les zones polluées et l’utilisation de fertilisants devra être réduite.