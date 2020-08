Environnement : Le projet de protection des nappes phréatiques s’étoffe

De nouvelles mesures visant à réduire les risques liés à l’usage de fertilisants seront intégrées au projet de la commission de l’économie du Conseil des États, ont indiqué ce vendredi les services du Parlement.

Pertes d’azote et de phosphore à réduire

Les pertes d’azote et de phosphore devront diminuer d’au moins 10% jusqu’en 2025 et d’au moins 20% jusqu’en 2030, par rapport à la valeur moyenne des années 2014 à 2016, selon le nouveau texte. Les interprofessions concernées devront établir régulièrement un rapport décrivant les mesures prises et leurs effets. Le premier compte rendu devra être remis au plus tard fin 2023 à la Confédération.