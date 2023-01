Le projet de refonte de l’aide sociale à Genève douché

Genève : Le projet de refonte de l’aide sociale douché

Gros revers pour Thierry Apothéloz et sa refonte de l’aide sociale. La commission des affaires sociales du Grand Conseil a refusé mardi d’entrer en matière sur le projet de loi. Le PLR, le Centre, l’UDC et le MCG se sont prononcés contre par 9 voix contre 6 et 0 abstention, selon un communiqué.

Inciter à travailler à temps partiel



La nouvelle loi entend inciter plus fortement les bénéficiaires à travailler, même à temps partiel, en leur laissant une partie du pécule gagné sans impact sur le montant de l’aide. Le projet veut aussi améliorer la formation, même pour les plus de 30 ans qui n’y ont pas droit actuellement, et soutenir la reconversion professionnelle. Un accent est aussi mis sur l’accompagnement social, qui doit avant tout porter sur les problèmes de dettes, de logement ou de santé, et ne plus être axé sur des contrôles ou justificatifs pour se faire rembourser. Un système forfaitaire serait mis en place. Les économies pour l’Etat se monteraient à 224 millions sur dix ans.