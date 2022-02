Argentine : Le projet de réforme d’une justice tiraillée enflamme

«Guerre judiciaire» contre «persécution politique»: des milliers de personnes ont manifesté mardi à Buenos Aires, pour réclamer une réforme de la justice, que pouvoir et opposition s’accusent mutuellement d’instrumentaliser.

Les manifestants, parmi lesquels des syndicats, des associations, des avocats et des élus, dénonçaient une justice instrumentalisée par la droite, une «lawfare» (guerre judiciaire), manifeste selon eux, dans plusieurs procédures en cours contre la vice-présidente péroniste (et cheffe de l’État de 2007 à 2015) Cristina Kirchner.

Chantier-clé

Le président Alberto Fernandez, un avocat et professeur de droit pénal, a fait d’une réforme de la justice un de ses chantiers-clés, dénonçant l’absence de transparence de la justice et «l’arbitraire procédural». La réforme voulue par l’exécutif ferait notamment passer le nombre de juges fédéraux de 23 à 46, afin d’éviter de «concentrer le pouvoir de décision en un nombre réduit de magistrats». Une refonte de la Cour suprême verrait par ailleurs la création d’une nouvelle instance de dernier recours, qui reléguerait l’actuelle Cour aux seules affaires de constitutionnalité.

Pour l’opposition, il s’agit ni plus ni moins d’une volonté de fabriquer une justice aux ordres, notamment pour juger les procédures contre Cristina Kirchner, qui tôt ou tard, arriveront devant la plus haute instance judiciaire.

Défiance envers la justice

«Cette proéminence nouvelle a réveillé l’intérêt du politique sur la façon dont il pourrait éviter les surprises et se rendre la justice plus favorable, ajoute le juge Lavedra. Cela a commencé dans les années 90, sous la présidence de Carlos Menem, avec déjà une remodélisation de la Cour suprême, précise-t-il.

En novembre, Cristina Kirchner et ses deux enfants ont bénéficié d’un non-lieu dans un dossier de blanchiment via une société immobilière familiale. La vice-présidente a été mise en cause dans neuf dossiers, entre pots-de-vin, préjudice spéculatif à l’État ou entrave à la justice. Elle a bénéficié de non-lieux, mais des procédures restent en cours. La clivante, mais populaire, vice-présidente a dénoncé «les coups d’État judiciaires qui se financent de nos jours en Amérique latine, de la même façon que se finançaient autrefois des coups d’État militaires, et par les mêmes financiers».