Genève

Le projet de vélib’ reprend vie

La justice a levé l’effet suspensif qui avait stoppé le projet d’un système de deux-roues en libre-service, au bout du lac. Le Canton vise une mise en service cette année encore.

Mort et ressuscité à plusieurs reprises, mais jamais réalisé, le projet genevois de vélos en libre-service entrevoit sans doute le bout du tunnel. Le 16 avril passé, la Chambre administrative de la Cour de justice a rejeté la demande d’effet suspensif déposée le 23 janvier par un des candidats non retenu, suite à l’appel d’offres lancé en fin d’année dernière. Du coup, le Conseil d'Etat a adopté ce lundi un arrêté qui accorde au lauréat une concession d'occupation du domaine public pour exploiter un système de vélib’.

En partenariat avec vingt communes, dont la Ville de Genève, le Conseil d’Etat rêvait à l’origine d’une mise en service en juin prochain. Ce ne sera pas possible: le délai est trop court. La justice doit aussi se prononcer sur le fond du dossier; ce qui n’empêchera pas d’exploiter d’ici là le dispositif choisi, selon le Canton. Ce dernier et les municipalités «peuvent donc aller de l’avant, se réjouit Roland Godel, porte-parole du Département cantonal des infrastructures. Nous sommes autorisés à reprendre les travaux préparatoires avec la société lauréate afin de déployer le réseau dès que possible». Le communicant ajoute que pareil projet s’inscrit dans une volonté de «renforcer la place du vélo dans la mobilité genevoise, pour les déplacements quotidiens et pour les loisirs». Difficile, pour l’instant, d’établir un calendrier précis, «mais nous visons une mise en service cette année encore», annonce Thierry Messager, directeur à l’Office cantonal des transports.

Le système retenu – celui de la société danoise Donkey Republic – est déjà en place à Neuchâtel et à Yverdon (VD), ainsi que dans plusieurs autres cités en Europe. Au bout du lac, il prévoit au moins une cinquantaine de stations fixes et virtuelles, pour commencer, dont une majorité en Ville de Genève. La location se fera via une application smartphone dédiée. L’entretien et la logistique seront en grande partie assurés par l'entreprise sociale Genèveroule.